A equipe do Corpo de Bombeiros de Andradas realizou um treinamento de salvamento em altura. A atividade na sede da corporação e envolveu diversas técnicas de rapel e ascensão.