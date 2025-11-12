Alunos da Escola Municipal dos Gonçalves, são beneficiados com o Projeto: Adote um leitor

Os alunos da Escola Municipal dos Gonçalves, zona rural de Andradas ,estão sendo beneficiados pelo Projeto: Adote um leitor , que tem como objetivo incentivar o hábito da leitura dos estudantes da rede pública de ensino, é desenvolvido pelo Instituto Vida, organização sem fins lucrativos que está presente em mais de 110 países. A cerimônia de entrega das revistas Nosso Amiguinho foi repleta de alegria