Alunos da Escola Municipal dos Gonçalves, são beneficiados com o Projeto: Adote um leitor

Postado em 1 dia atrás
Os alunos da Escola Municipal dos Gonçalves, zona rural de Andradas ,estão sendo beneficiados pelo Projeto: Adote um leitor , que tem como objetivo incentivar o hábito da leitura dos estudantes da rede pública de ensino, é desenvolvido pelo Instituto Vida, organização sem fins lucrativos que está presente em mais de 110 países. A cerimônia de entrega das revistas Nosso Amiguinho foi repleta de alegria

