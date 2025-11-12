Casa Notícias Igreja Adventista realizou mais uma edição da Feira Vida e Saúde
Postado em 20 horas atrás
A Igreja Adventista do Sétimo Dia que fica localizada no Bairro Leandro Previato realizou no último final de semana na Escola Daniel Ribeiro Moggi mais uma edição da Feira Vida e Saúde que teve como objetivo levar aos participantes dicas sobre como cuidar melhor da saúde nos dias de hoje. Veja alguns momentos.

