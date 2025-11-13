Casa Notícias Asilo comemora o sucesso da campanha da sacolinha.
Postado em 2 horas atrás
22 segunda leitura

A campanha das sacolinhas realizada pelo Asilo São Vicente de Paulo é uma das mais importantes para fornecer as refeições aos idosos. Neste ano, a prestação de contas foi bem positiva.

