Notícias

Campanha Novembro Azul é realizada em Andradas

Postado em 2 horas atrás
Estamos no período que celebra a Campanha Novembro Azul , fundamental para alertar os homens sobre a prevenção e o diagnostico precoce do câncer de próstata . Em Andradas a Secretaria de Saúde através da Policlínica Central vai desenvolver ações que promovem a conscientização sobre a saúde masculina de forma integral.

