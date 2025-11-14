Casa Notícias Alunos da Escola Paulo Drumond de Souza aprendem sobre educação ambiental.
Notícias

Alunos da Escola Paulo Drumond de Souza aprendem sobre educação ambiental.

Postado em 23 horas atrás
8 segunda leitura

Alunos da Escola Paulo Drumond de Souza aprendem sobre educação ambiental.

Veja também

Inscrições para curso de inglês por meio do Programa Capacita Sul de Minas vai até o dia 17.

A Câmara Municipal de Andradas, em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas e a Es…