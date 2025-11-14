Alunos da Escola Paulo Drumond de Souza aprendem sobre educação ambiental.
Inscrições para curso de inglês por meio do Programa Capacita Sul de Minas vai até o dia 17.A Câmara Municipal de Andradas, em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas e a Es…
Tv Atende – Educadora Carolina Alves Teixeira fala sobre Dia Nacional da Alfabetização.Tv Atende – Educadora Carolina Alves Teixeira fala sobre a importância da criativida…
Foi realizada a vigésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Andradas.Foi realizada a vigésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Andradas. Os ver…
Asilo comemora o sucesso da campanha da sacolinha.A campanha das sacolinhas realizada pelo Asilo São Vicente de Paulo é uma das mais importa…
Projeto aprovado na Câmara Municipal prevê repasse de recursos da prefeitura para a UAAPAProjeto aprovado na Câmara Municipal prevê repasse de recursos da prefeitura para a UAAPA …
