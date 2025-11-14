Casa Notícias Foi realizada a vigésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Andradas.
Postado em 23 horas atrás
26 segunda leitura

Foi realizada a vigésima primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Andradas. Os vereadores Ademir dos Santos Perez e Régis Basso não participaram da reunião por motivos de saúde, devidamente justificados.

