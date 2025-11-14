Inscrições para curso de inglês por meio do Programa Capacita Sul de Minas vai até o dia 17.

A Câmara Municipal de Andradas, em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas e a Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi, vai promover o curso gratuito de inglês básico, por meio do Programa Capacita Sul de Minas . As inscrições estão abertas até o dia 17 de novembro. Veja como participar.