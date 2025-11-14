Casa Notícias Tv Atende – Educadora Carolina Alves Teixeira fala sobre Dia Nacional da Alfabetização.
Notícias

Tv Atende – Educadora Carolina Alves Teixeira fala sobre Dia Nacional da Alfabetização.

Postado em 23 horas atrás
19 segunda leitura

Tv Atende – Educadora Carolina Alves Teixeira fala sobre a importância da criatividade e do aprendizado através de jogos em comemoração ao Dia Nacional da Alfabetização.

Veja também

Inscrições para curso de inglês por meio do Programa Capacita Sul de Minas vai até o dia 17.

A Câmara Municipal de Andradas, em parceria com o Instituto Federal do Sul de Minas e a Es…