Cavaleiros paulistas realizam o Caminho da fé que tem como destino a cidade de Aparecida

Alguns cavaleiros de municípios do estado de São Paulo estão realizando o Caminho da Fé que tem como destino a cidade de Aparecida, a comitiva passou por Andradas na manhã dessa quinta-feira, 13 de novembro. A expectativa é que o trajeto seja cumprido em 6 dias
