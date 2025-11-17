Casa Notícias Cavaleiros paulistas realizam o Caminho da fé que tem como destino a cidade de Aparecida
Alguns cavaleiros de municípios do estado de São Paulo estão realizando o Caminho da Fé que tem como destino a cidade de Aparecida, a comitiva passou por Andradas na manhã dessa quinta-feira, 13 de novembro. A expectativa é que o trajeto seja cumprido em 6 dias

