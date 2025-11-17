Casa Notícias Nos dias 17 e 18 de dezembro o Enem será aplicado para pessoas privadas de liberdade.
Nos dias 17 e 18 de dezembro o Enem será aplicado para pessoas privadas de liberdade.

Postado em 7 horas atrás
Nos dias 17 e 18 de dezembro o Enem será aplicado para pessoas privadas de liberdade. O presidio de Andradas tem 17 inscritos.

