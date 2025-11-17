Casa Notícias Presença de Jaguatirica é registrada no bairro Jardim Panorama em Andradas
Presença de Jaguatirica é registrada no bairro Jardim Panorama em Andradas

Presença de Jaguatirica é registrada no bairro Jardim Panorama na manhã desta sexta-feira, 14 de novembro. O Sargento Nogueira do Corpo de Bombeiros conversou com nossa equipe e fala sobre essa ocorrência.

