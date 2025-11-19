Casa Notícias Acira promove palestra com Alexandre Slivnik
Notícias

Acira promove palestra com Alexandre Slivnik

Postado em 17 horas atrás
12 segunda leitura

Acira promove palestra com Alexandre Slivnik. Atualmente um dos maiores especialistas em excelência em serviços no Brasil.

Veja também

Alunos da Escola de Idiomas SoulFluent apresentaram o aprendizado da língua junto com seus talentos.

Uma noite inesquecível para os alunos da Escola de Idiomas SoulFluent. Os alunos apresenta…