Alunos da Escola de Idiomas SoulFluent apresentaram o aprendizado da língua junto com seus talentos.

Uma noite inesquecível para os alunos da Escola de Idiomas SoulFluent. Os alunos apresentaram o aprendizado da língua juntamente com seus talentos, envolvendo teatro, música, temas importantes, entre outras atrações.