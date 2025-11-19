Casa Notícias Alunos da Escola de Idiomas SoulFluent apresentaram o aprendizado da língua junto com seus talentos.
Alunos da Escola de Idiomas SoulFluent apresentaram o aprendizado da língua junto com seus talentos.

Postado em 17 horas atrás
Uma noite inesquecível para os alunos da Escola de Idiomas SoulFluent. Os alunos apresentaram o aprendizado da língua juntamente com seus talentos, envolvendo teatro, música, temas importantes, entre outras atrações.

