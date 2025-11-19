Casa Notícias Drogaria Americana de Andradas entrega um caminhão carregado de móveis e eletrodomésticos
Notícias

Drogaria Americana de Andradas entrega um caminhão carregado de móveis e eletrodomésticos

Postado em 17 horas atrás
30 segunda leitura

A última quinta -feira , dia 13 de novembro foi muito especial para uma dona de casa que reside em Andradas, ela foi contemplada com um caminhão carregado de móveis e eletrodomésticos depois que participou da promoção Show de prêmios da Drogaria Americana

Veja também

Alunos da Escola de Idiomas SoulFluent apresentaram o aprendizado da língua junto com seus talentos.

Uma noite inesquecível para os alunos da Escola de Idiomas SoulFluent. Os alunos apresenta…