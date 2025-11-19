Casa Notícias Falta pouco para começar o Andradas Beer Festival
Falta pouco para começar o Andradas Beer Festival

Postado em 17 horas atrás
Contagem regressiva para uma festa que promete muita diversão em Andradas. Começa nesta quinta-feira e vai até domingo o Andradas Beer Festival.

