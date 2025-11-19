Fios soltos de telefonia nos postes preocupam moradores da rua São José

Um telespectador da ANTV entrou em contato com nossa equipe de jornalismo pra fazer um alerta sobre os riscos dos fios soltos nos postes.
Alunos da Escola de Idiomas SoulFluent apresentaram o aprendizado da língua junto com seus talentos.Uma noite inesquecível para os alunos da Escola de Idiomas SoulFluent. Os alunos apresenta…
Falta pouco para começar o Andradas Beer FestivalContagem regressiva para uma festa que promete muita diversão em Andradas. Começa nesta qu…
Uma programação especial celebra a Semana da Consciência Negra em Andradas.Uma programação especial celebra a Semana da Consciência Negra em Andradas. Além de exposi…
Drogaria Americana de Andradas entrega um caminhão carregado de móveis e eletrodomésticosA última quinta -feira , dia 13 de novembro foi muito especial para uma dona de casa que r…
Estudantes participam do segundo dia de provas do Enem.Estudantes participam do segundo dia de provas do Enem. …
Acira promove palestra com Alexandre SlivnikAcira promove palestra com Alexandre Slivnik. Atualmente um dos maiores especialistas em e…
