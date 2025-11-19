Casa Notícias Uma programação especial celebra a Semana da Consciência Negra em Andradas.
Uma programação especial celebra a Semana da Consciência Negra em Andradas.

Postado em 17 horas atrás
Uma programação especial celebra a Semana da Consciência Negra em Andradas. Além de exposição, história, os eventos envolvem debates e atrações culturais. A iniciativa é da Associação Amigos da Cultura.

