Alunos participam da formatura do PROERD em Andradas

A manhã desta terça-feira, dia 18 de novembro, foi muito especial para os alunos do ensino fundamental que participaram das aulas do PROERD – Programa educacional de resistência as drogas e a violência desenvolvido pela polícia militar. Aconteceu no Clube GERI da Icasa a cerimônia de formatura.
