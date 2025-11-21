Casa Notícias Alunos participam da formatura do PROERD em Andradas
Alunos participam da formatura do PROERD em Andradas

Postado em 2 dias atrás
A manhã desta terça-feira, dia 18 de novembro, foi muito especial para os alunos do ensino fundamental que participaram das aulas do PROERD – Programa educacional de resistência as drogas e a violência desenvolvido pela polícia militar. Aconteceu no Clube GERI da Icasa a cerimônia de formatura.

