Casa Notícias Andradas Beer Festival está movimentando o comércio local
Notícias

Andradas Beer Festival está movimentando o comércio local

Postado em 2 dias atrás
27 segunda leitura

Andradas Beer Festival está movimentando o comércio local, os empresários estão otimistas com as boas vendas. O evento tem início nessa quinta-feira dia 20, com a apresentação de diversos artistas e vai até no domingo , 23 de novembro.

Veja também

TV Atende – Vamos conhecer a história do grupo “Amigos do Lucky”

O grupo “Amigos do Lucky” teve origem com uma história bonita e hoje é chave e…