Casa Notícias Andradas recebeu o troféu de “Cidade Gastronômica 2025” no Prêmio Cumbucca de Gastronomia
Notícias

Andradas recebeu o troféu de “Cidade Gastronômica 2025” no Prêmio Cumbucca de Gastronomia

Postado em 2 dias atrás
33 segunda leitura

A força da cultura gastronômica de Andradas alcançou um novo patamar de reconhecimento estadual. O município recebeu o troféu de “Cidade Gastronômica 2025” no Prêmio Cumbucca de Gastronomia, durante solenidade realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira, 18.

Veja também

TV Atende – Vamos conhecer a história do grupo “Amigos do Lucky”

O grupo “Amigos do Lucky” teve origem com uma história bonita e hoje é chave e…