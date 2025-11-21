Andradas recebeu o troféu de “Cidade Gastronômica 2025” no Prêmio Cumbucca de Gastronomia

A força da cultura gastronômica de Andradas alcançou um novo patamar de reconhecimento estadual. O município recebeu o troféu de “Cidade Gastronômica 2025” no Prêmio Cumbucca de Gastronomia, durante solenidade realizada no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira, 18.
