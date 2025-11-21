Corpo de um homem é encontrado em Andradas

Na manhã desta terça-feira um corpo foi localizado em um pasto próximo a uma casa no bairro Lagoa Dourada, zona rural de Andradas, nas proximidades da estrada dos Peres. A polícia Militar foi acionada e compareceu no local. De acordo com a funerária responsável pelo sepultamento, a vítima foi identificada como Altino da Silva Cintra de 64 anos. Estava desaparecido há alguns dias e sendo procurado por conhecidos.
