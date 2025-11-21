Polícia Militar desenvolve diversas dentro da operação Campo Seguro e uma delas tem caráter educativo

Polícia Militar desenvolve diversas dentro da operação Campo Seguro e uma delas tem caráter educativo

A Polícia Militar desenvolve diversas dentro da operação Campo Seguro e uma delas tem caráter educativo. A cidade de Ibitiura de Minas foi contemplada com a visita do helicóptero da Sexta Companhia Brave de Poços de Caldas.