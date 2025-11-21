Casa Notícias Roça Festival, um despertar cultural acontece neste final de semana
Roça Festival, um despertar cultural acontece neste final de semana

Postado em 2 dias atrás
Um evento que vai movimentar a zona rural, será realizado no próximo domingo, dia 23 , no distrito da Gramínea o “ Roça Festival, um despertar cultural,” diversas atrações estão sendo programadas para acontecer no próximo domingo, dia 23 . Toda população está convidada para prestigiar.

