Dia da Consciência Negra é celebrado em Andradas com diversos eventos

O Pavilhão do Vinho foi palco, no dia 20 de novembro, de uma celebração marcante em homenagem ao Dia da Consciência Negra em Andradas. Com programação diversa e voltada à valorização da identidade afro-brasileira, o evento reuniu moradores, artistas locais e representantes de movimentos culturais em uma noite dedicada à memória, resistência e orgulho.
