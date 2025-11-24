Casa Notícias Dia da Consciência Negra é celebrado em Andradas com diversos eventos
Notícias

Dia da Consciência Negra é celebrado em Andradas com diversos eventos

Postado em 2 horas atrás
38 segunda leitura

O Pavilhão do Vinho foi palco, no dia 20 de novembro, de uma celebração marcante em homenagem ao Dia da Consciência Negra em Andradas. Com programação diversa e voltada à valorização da identidade afro-brasileira, o evento reuniu moradores, artistas locais e representantes de movimentos culturais em uma noite dedicada à memória, resistência e orgulho.

Veja também

“Entre Raizes e Sonhos” – Nilson Hortêncio Barbos

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra será apresentada no Telejornal Integração a seg…