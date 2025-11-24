“Entre Raizes e Sonhos” – Nilson Hortêncio Barbos

Em comemoração ao Dia da Consciência Negra será apresentada no Telejornal Integração a segunda edição da série de reportagens “Entre Raizes e Sonhos”. A proposta envolve o reconhecimento, valorização e a promoção da cultura, história e identidade. No ano passado nós mostramos a trajetória de mulheres na conquista de espaço na sociedade e no mercado de trabalho. E desta vez vamos conhecer relato de protagonismo que merecem destaque com duas histórias bem interessantes. Depois de ver a trajetória de José Carlos Serrão e hoje vamos ouvir os relatos do servidor público Nilson Hortêncio Barbosa.