Primeiro dia do Andradas Beer Festival foi dedicado aos amantes do rock nacional e internacional.

Postado em 2 horas atrás
Começou oficialmente no feriado dessa quinta-feira , dia 20, no Estádio JK , o Andradas Beer Festival. A data foi dedicada aos amantes do rock nacional e internacional. A Banda Guns N´Roses cover e Charlie Brawn Jr contagiaram o público com seu repertório. A noite ainda reservou os talentos de Andradas através da apresentação da Banda Hilf Pipe.

