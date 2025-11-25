Casa Notícias Balanço do Andradas Beer Festival é positivo. Foram quatro noites de diversão.
Notícias

Balanço do Andradas Beer Festival é positivo. Foram quatro noites de diversão.

Postado em 6 horas atrás
8 segunda leitura

Balanço do Andradas Beer Festival é positivo. Foram quatro noites de diversão.

Veja também

Melhor café Minas Gerais é de Andradas no Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café + forte

A 9ª edição do Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café + Forte, promovida pelo Sistema Fae…