Melhor café Minas Gerais é de Andradas no Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café + forte

A 9ª edição do Cupping de Cafés Especiais do ATeG Café + Forte, promovida pelo Sistema Faemg Senar, O evento, realizado durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, registrou recorde histórico de participação, com mais de 2.500 amostras inscritas. O Melhor café do Sul de Minas e de Minas Gerias é de Andradas.