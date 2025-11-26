Casa Notícias Andradas Beer Festival contou duplas sertanejas e grupo de pagode na noite de sexta-feira.
Andradas Beer Festival contou duplas sertanejas e grupo de pagode na noite de sexta-feira.

Durante o Andradas Beer Festival que aconteceu na ultima semana no estádio JK, a equipe de jornalismo da ANTV conversou com os cantores que fizeram os shows principais do evento. Entre as atrações de sexta-feira, estavam duplas sertanejas e grupo de pagode.

