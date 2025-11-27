Casa Notícias Colégio Junqueira realizou na última semana a noite de autógrafos.
Incentivo ao conhecimento. O Colégio Junqueira realizou na última semana a noite de autógrafos. Os alunos do segundo ao quinto ano do ensino fundamental tiveram a oportunidade de escrever um livro , o tema escolhido foi a Amizade.

