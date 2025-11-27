Casa Notícias Foi inaugurado oficialmente a obra do Trevo do Café e a revitalização da Avenida João Domiciano
Notícias

Foi inaugurado oficialmente a obra do Trevo do Café e a revitalização da Avenida João Domiciano

Postado em 1 dia atrás
26 segunda leitura

Foi inaugurado oficialmente pela prefeitura de Andradas nessa quarta-feira- dia 26, a obra do Trevo do Café e a revitalização da Avenida João Domiciano da Costa , um investimento de mais de dois milhões e novecentos mil reais.

Veja também

A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária de 2025.

A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária d…