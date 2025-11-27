Casa Notícias Momentos da noite de sábado do Andradas Beer Festival
Momentos da noite de sábado do Andradas Beer Festival

Postado em 1 dia atrás
18 segunda leitura

Nesta semana estamos apresentando momentos do Andradas Beer Festival com entrevista e momentos dos shows realizados na festa. E hoje é vamos acompanhar as atrações de Sábado.

