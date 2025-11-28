Casa Notícias Alan Gabriel e Carreiro e Capataz animaram Andradas Beer Festival
Na noite do último domingo, dia 23, chegou ao fim a primeira edição do Andradas Beer Festival, o estádio JK esteve de portões abertos para receber o público . Os cantores sertanejos Alan Gabriel e carreiro e Capataz animaram o evento trazendo o melhor do sertanejo.

