Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Andradas realizou a eleição da diretoria executiva e dos conselhos fiscal e de administração no dia 14 de novembro.