Projeto de leitura da Escola Municipal Paulo Drumond de Souza é sobre uma horta sustentável

O aprendizado na prática. Os alunos da Escola Municipal Paulo Drumond de Souza que participaram de um projeto de leitura tiveram a oportunidade de visitar uma empresa andradense de alimentos, com foco nos produtos naturais como as hortaliças . Os conhecimentos obtidos foram transformados em trabalhos na escola.

