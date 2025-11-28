O aprendizado na prática. Os alunos da Escola Municipal Paulo Drumond de Souza que participaram de um projeto de leitura tiveram a oportunidade de visitar uma empresa andradense de alimentos, com foco nos produtos naturais como as hortaliças . Os conhecimentos obtidos foram transformados em trabalhos na escola.
Casa Notícias Projeto de leitura da Escola Municipal Paulo Drumond de Souza é sobre uma horta sustentável
-
A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária de 2025.A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária d…
-
APAE de Andradas realizou a eleição da diretoria executiva e dos conselhos fiscalAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Andradas realizou a eleição da dire…
-
Documentário retrata a história de 250 anos da PMMG foi lançado oficialmenteDocumentário que retrata a história de 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais foi lan…
-
Alan Gabriel e Carreiro e Capataz animaram Andradas Beer FestivalNa noite do último domingo, dia 23, chegou ao fim a primeira edição do Andradas Beer Festi…
-
Começa nessa sexta-feira a programação especial de Natal de Andradas com o acendimento das luzesComeça nessa sexta-feira a programação especial de Natal de Andradas com o acendimento das…
-
TV Atende – Supervisora do Procon Andradas fala sobre os direitos do consumidores na Black FridayTV Atende – Supervisora do Procon Andradas fala sobre os direitos do consumidores na Black…
Veja também
A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária de 2025.
A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária d…