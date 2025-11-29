Casa Notícias Grupo de dança andradense Phoenix , que divulga o K-pop
Postado em 16 horas atrás
Você conhece o K-pop? O gênero musical nasceu na Coreia do Sul e se tornou um fenômeno global. Caracteriza-se pela mistura de diversos estilos musicais como pop, hip hop e R&B, combinados com coreografias elaboradas. Em Andradas o Grupo Phoenix é um incentivador desse estilo musical.

