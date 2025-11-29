Casa Notícias Os alunos do professor Fabio Ribeiro passaram pela graduação do Muay Thai
Postado em 16 horas atrás
Os alunos do professor Fabio Ribeiro passaram pela graduação do Muay Thai no Clube Rio Branco. Foi um evento especial com a presença do mestre Paulo Nicolai.

