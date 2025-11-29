Prefeitura de Andradas fala sobre importância do prêmio Cumbucca

Os representantes dos segmentos de gastronomia e turismo foram convidados para um encontro na Prefeitura de Andradas sobre a importância do prêmio Cumbucca, que elegeu Andradas como a cidade gastronômica de Minas Gerais do ano de 2026.
-
Grupo de dança andradense Phoenix , que divulga o K-popVocê conhece o K-pop? O gênero musical nasceu na Coreia do Sul e se tornou um fenômeno glo…
-
Os alunos do professor Fabio Ribeiro passaram pela graduação do Muay ThaiOs alunos do professor Fabio Ribeiro passaram pela graduação do Muay Thai no Clube Rio Bra…
-
Associação Amigos da Cultura de Andradas faz a a estreia do Coral Juvenil e Adulto.Associação Amigos da Cultura de Andradas faz a a estreia do Coral Juvenil e Adulto. …
-
A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária de 2025.A Câmara Municipal de Andradas realizou, nesta quarta-feira (26), a 22ª Sessão Ordinária d…
-
APAE de Andradas realizou a eleição da diretoria executiva e dos conselhos fiscalAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Andradas realizou a eleição da dire…
-
Documentário retrata a história de 250 anos da PMMG foi lançado oficialmenteDocumentário que retrata a história de 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais foi lan…
Veja também
Grupo de dança andradense Phoenix , que divulga o K-pop
Você conhece o K-pop? O gênero musical nasceu na Coreia do Sul e se tornou um fenômeno glo…