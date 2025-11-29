Casa Notícias Prefeitura de Andradas fala sobre importância do prêmio Cumbucca
Notícias

Prefeitura de Andradas fala sobre importância do prêmio Cumbucca

Postado em 16 horas atrás
26 segunda leitura

Os representantes dos segmentos de gastronomia e turismo foram convidados para um encontro na Prefeitura de Andradas sobre a importância do prêmio Cumbucca, que elegeu Andradas como a cidade gastronômica de Minas Gerais do ano de 2026.

Veja também

Grupo de dança andradense Phoenix , que divulga o K-pop

Você conhece o K-pop? O gênero musical nasceu na Coreia do Sul e se tornou um fenômeno glo…