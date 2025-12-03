Casa Notícias A equipe de corrida Urban Pace participou de diversas competições e teve muitas conquistas.
Notícias

A equipe de corrida Urban Pace participou de diversas competições e teve muitas conquistas.

Postado em 2 dias atrás
10 segunda leitura

A equipe de corrida Urban Pace participou de diversas competições e teve muitas conquistas.

Veja também

Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino médio para um evento especial

Dia de emoção e despedida. Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino…