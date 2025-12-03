Casa Notícias Andradas já está no clima de natal
Andradas já está no clima de natal

Postado em 2 dias atrás
Andradas já está no clima natalino. As praças e ruas centrais da cidade receberam decoração especial. O acendimento das luzes aconteceu na última sexta-feira, dia 28 de novembro e foi marcado pela chegada do Papai Noel e uma linda apresentação de uma peça teatral na Praça Dr. Alcides Mosconi.

