Casa Notícias No sábado foi a despedida de Laudelina dos Santos Matos, ela estava com 101 anos
Notícias

No sábado foi a despedida de Laudelina dos Santos Matos, ela estava com 101 anos

Postado em 2 dias atrás
10 segunda leitura

No sábado foi a despedida de Laudelina dos Santos Matos, ela estava com 101 anos

Veja também

Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino médio para um evento especial

Dia de emoção e despedida. Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino…