Vigilância em Saúde Ambiental de Andradas fez ação intensiva de combate à dengue.

Vigilância em Saúde Ambiental de Andradas fez ação intensiva de combate à dengue.

Vigilância em Saúde Ambiental de Andradas fez ação intensiva de combate à dengue. A preocupação se deve aos focos do mosquito transmissor encontrado nas residências.