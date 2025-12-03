Casa Notícias Vigilância em Saúde Ambiental de Andradas fez ação intensiva de combate à dengue.
Notícias

Vigilância em Saúde Ambiental de Andradas fez ação intensiva de combate à dengue.

Postado em 2 dias atrás
19 segunda leitura

Vigilância em Saúde Ambiental de Andradas fez ação intensiva de combate à dengue. A preocupação se deve aos focos do mosquito transmissor encontrado nas residências.

Veja também

Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino médio para um evento especial

Dia de emoção e despedida. Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino…