Casa Notícias Aluna da escola municipal dos Gonçalves fica em primeiro lugar no prêmio MPT Na Escola
Notícias

Aluna da escola municipal dos Gonçalves fica em primeiro lugar no prêmio MPT Na Escola

Postado em 1 dia atrás
11 segunda leitura

Aluna da escola municipal dos Gonçalves fica em primeiro lugar no prêmio MPT Na Escola

Veja também

Estreia do Coral Juvenil e Adulto Marco Aurélio Compri.

Estreia do Coral Andradense da Associação Amigos da Cultura de Andradas. Coral Juvenil e A…