Casa Notícias Escola Municipal Daura Dagmar Lobo realiza a Segunda Edição do projeto: “Você é o autor”.
Notícias

Escola Municipal Daura Dagmar Lobo realiza a Segunda Edição do projeto: “Você é o autor”.

Postado em 1 dia atrás
10 segunda leitura

Escola Municipal Daura Dagmar Lobo realiza a Segunda Edição do projeto: “Você é o autor”.

Veja também

Aluna da escola municipal dos Gonçalves fica em primeiro lugar no prêmio MPT Na Escola

Aluna da escola municipal dos Gonçalves fica em primeiro lugar no prêmio MPT Na Escola …