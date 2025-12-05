Casa Notícias Estreia do Coral Juvenil e Adulto Marco Aurélio Compri.
Estreia do Coral Juvenil e Adulto Marco Aurélio Compri.

Postado em 1 dia atrás
13 segunda leitura

Estreia do Coral Andradense da Associação Amigos da Cultura de Andradas. Coral Juvenil e Adulto Marco Aurélio Compri.

