Mulher de 72 anos realizou sonho de se vestir de noiva e casar na Igreja em Andradas

Amor sem idade. Uma senhora de 72 anos realizou sonho de se vestir de noiva e casou na Igreja Matriz de São Sebastião com o companheiro de 61 anos.
Aluna da escola municipal dos Gonçalves fica em primeiro lugar no prêmio MPT Na EscolaAluna da escola municipal dos Gonçalves fica em primeiro lugar no prêmio MPT Na Escola …
Estreia do Coral Juvenil e Adulto Marco Aurélio Compri.Estreia do Coral Andradense da Associação Amigos da Cultura de Andradas. Coral Juvenil e A…
Escola Municipal Daura Dagmar Lobo realiza a Segunda Edição do projeto: “Você é o autor”.Escola Municipal Daura Dagmar Lobo realiza a Segunda Edição do projeto: “Você é o au…
Bombeiros trazem orientações sobre a instalação de enfeites de natal.Bombeiros trazem orientações sobre a instalação de enfeites de natal. …
Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino médio para um evento especialDia de emoção e despedida. Colégio Junqueira reúne pais e alunos do terceiro ano do ensino…
Artista João Pintado faz homenagem a Pedra do Elefante em mural do Centro Esportivo.Artista João Pintado faz homenagem a Pedra do Elefante em mural do Centro Esportivo. …
