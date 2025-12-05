Mulher de 72 anos realizou sonho de se vestir de noiva e casar na Igreja em Andradas

Amor sem idade. Uma senhora de 72 anos realizou sonho de se vestir de noiva e casou na Igreja Matriz de São Sebastião com o companheiro de 61 anos.