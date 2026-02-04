Associação do Caminho da Fé celebra 23 anos com uma expedição até Aparecida .
Colheita da Azeitona anima produtores para uma boa safra de azeites neste ano.É periodo de colheita de azeitona em Andradas. Os produtores estão animados com a boa safr…
TV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuvaTV Atende – Coordenador de Operações da EPR traz orientações sobre o perído de chuva…
Guarda Municipal relata como foi a prisão de um homem acusado de violência domésticaGuarda Municipal relata como foi a prisão de um homem acusado de violência doméstica …
Espetinhos Belloto conta um novo cardápio de porçõesDelícias da gastronomia de Andradas. Conheça o novo cardápio de porções dos Espetinhos Bel…
Inaugurada em Andradas a Escola Municipal Dr. Delvo StivaninApós dois anos de construção foi inaugurada em Andradas na manhã dessa quarta-feira, dia 0…
Filhos de colaboradores das Roseiras Dallas e Vega recebem kit de material escolarOs alunos que são filhos dos colaboradores das Roseiras Dallas e Vega voltaram as aulas co…
