Câmara Municipal realizou a 1ª Sessão Ordinária do ano

A Câmara Municipal de Andradas realizou nesta terça-feira, dia 03 de fevereiro a 1ª Sessão Ordinária do ano. Aconteceu a leitura, discussão e apreciação de matérias relevantes para o município, incluindo projetos de lei de autoria do Poder Legislativo e a deliberação de veto a projeto aprovado anteriormente.

