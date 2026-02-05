Casa geral Inaugurada em Andradas a Escola Municipal Dr. Delvo Stivanin
Inaugurada em Andradas a Escola Municipal Dr. Delvo Stivanin

Após dois anos de construção foi inaugurada em Andradas na manhã dessa quarta-feira, dia 04, a Escola Municipal Dr. Delvo Stivanin , que está localizada na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves . O investimento estimado da primeira etapa da obra é de sete milhões, duzentos e vinte mil reais, vindos de recursos financeiros através da atuação do Ministério Público e suporte do Comitê Interinstitucional de recuperação de ativos e do Centro de Apoio Operacional de defesa da Ordem Econômica e Tributária do Ministério Público de Minas Gerais.

